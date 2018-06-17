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صربيا تربح أولى أوراقها أمام كوستاريكا

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جاء افتتاح المجموعة الخامسة بلقاء مثير عكس كل التوقعات بين المنتخبين الصربي ونظيره الكوستاريكي .

مرت أول 45 دقيقة من عمر اللقاء دون قدرة أي من المنتخبين على قص شريط الأهداف مع أفضلية صربية وتألق للحارس كيلور نافاس.

في الشوط الثاني واصل الصرب سيطرتهم على الكرة من أجل تسجيل الهدف الأول الذي جاء بواسطة ألكسندر كولاروف، نجم روما من ركلة حرة مباشرة نفذها باقتدار وسط متابعة من حارس ريال مدريد كيلور نافاس الذي حاول صدها ولكنه لم يصل إليها، بعد ذلك فشل المنتخب الكوستاريكي في القيام بأي ردة فعل إلى أن احتفل الصرب بالثلاث نقاط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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