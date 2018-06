مدرب روسيا يؤكد صعوبة مواجهة “الفراعنة” عقب انضمام صلاح

المتوسط:

أعرب باولينو جرانيرو مدرب أحمال المنتخب الروسي عن قلق فريقه من مشاركة محمد صلاح في مباراته أمام مصر، مؤكدا أنه سيعاني بسبب تواجده في صفوف الفراعنة.

وشدد جرانيرو في تصريحات نشرها موقع سبورت إكسبريس الروسي، على صعوبة مواجهة روسيا أمام مصر يوم الثلاثاء القادم.

وقال المدرب الأسباني الجنسية: “مواجهة مصر ستكون صعبة للغاية، خاصة في وجود محمد صلاح”، واختتم: “صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم، أثق في أننا لن ننعم بالراحة في وجوده”.

الجدير بالذكر أن مصر وروسيا سيلتقيا في الثامنة من مساء الثلاثاء القادم بالجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2018.

