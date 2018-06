الاتحاد يكثف تدريباته استعدادا لمواجهة الأهلي طرابلس

المتوسط:

أجرى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم تدريباته اليومية استعدادا لدور نصف النهائي لمسابقة كأس ليبيا لكرة القدم، يوم الأحد.

وجاءت تدريبات فريق الاتحاد المكثفة لاستعداد لمباراة الخميس لمواجهة الأهلي طرابلس بملعب طرابلس الدولي ضمن الدور نصف النهائي لمسابقة كاس ليبيا لكرة القدم.

وأشرف مدرب الاتحاد حمدي بطاو الذي يسعى لاستعادة توازن وقوة الفريق من خلال الوقوف على الأخطاء وتصحيحها بما يتناسب والمباراة القادمة .

ويتدرب الفريق بملعب المرحوم عبدالرحمن أبوالشواشي لتنتقل التدريبات خلال الأيام المقبلة بملعب طرابلس .

