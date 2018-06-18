كأس العالم 2018 .. على معلول يقود تونس أمام إنجلترا

أعلن نبيل معلول، المدير الفني لمنتخب تونس، التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة انجلترا التي تنطلق في الثامنة مساء اليوم، بملعب “فولفوجراد أرينا”، ضمن منافسات المجموعة السابعة فى بطولة كأس العالم المقامة حالياً فى روسيا.

التشكيلة الأساسية لمنتخب تونس ضمت كلاً من: معز حسن، ديلان براون، على معلول، صيام بن يوسف، ياسين مريع، إلياس الصخيرى، فرجاني ساسي، أنيس بدري، نعيم السليتي، فخر الدين بن يوسف، وهبي الخزري.

ةيسعى منتخب تونس لحفظ ماء وجه الكرة العربية بالخروج من مباراة انجلترا بنتيجة إيجابية، بعد الهزائم الثلاثة التي تعرضت لها منتخبات السعودية ومصر والمغرب ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

وتنفس نبيل معلول المدير الفني لمنتخب تونس الصعداء بعدما تأكد جاهزية على معلول جناح النادي الأهلي ووهبي الخزري للمشاركة في مباراة إنجلترا اليوم.

وفى المقابل، يسعى منتخب إنجلترا لحصد النقاط الثلاث في ضربة البداية نحو تحقيق حلم الحصول على كأس العالم، لتعويض الجماهير عن النكسات التي تعرض لها طوال السنوات الماضية، حيث الخروج المذل من الدور الثاني على يد أيسلندا، في بطولة كأس الأمم الأوروبية التي أقيمت في فرنسا قبل عامين، كذلك الخروج من الدور الأول في بطولة كأس العالم التي أقيمت قبل 4 أعوام في البرازيل.

ويمتلك المنتخب الإنجليزي مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على حسم نتيجة المباراة لصالح منتخب “الأسود الثلاثة” مثل هاري كين، ورحيم سترلينج وديلي آلي وجيسي لينجارد وجيمي فاردي.

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