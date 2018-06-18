الاتحاد السعودي يشكو شبكة “bein sports” لـ”فيفا”

قدم الاتحاد السعودي لكرة القدم، شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، ضد شبكة قنوات “bein sports” القطرية، بسبب بث رسائل سياسية تهدف للإساءة إلى المملكة مستغلة في ذلك امتلاكها حقوق بث نهائيات بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في روسيا وتستمر حتى 15 يوليو المقبل في الشرق الأوسط.

قال البيان الذي نشره الاتحاد السعودي على موقعه الرسمي، أن شبكة القنوات القطرية تعمل على التحريض وإثارة الكراهية بين الجماهير والشعوب في المنطقة، كما توظفها لأغراض سياسية بعيدة كل البعد عن الرياضة.

ودعا الاتحاد السعودي في الشكوى المقدمة لـ”فيفا”، إلى اتخاذ العقوبات اللازمة والمشددة تجاه القناة القطرية تجنبًا لاستغلال الرياضة في أهداف سياسية مغرضة تشوه اللعبة وتضرب في أخلاقياتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية