منتخب تونس “مصمم على كتابة التاريخ”

قال المدير الفني لمنتخب تونس، نبيل معلول، قبل مباراة منتخب بلاده أمام انجلترا في كأس العالم بروسيا: “نحن في حالة جيدة. إننا نعرف أننا نلعب في مجموعة صعبة للغاية، لكننا طورنا مستوانا، وخاصة من الناحية البدنية.”

وأضاف: “لقد رأى الجميع المستوى المميز الذي لعبنا به في المبارايات الودية استعدادا للبطولة، ونحن مصممون على كتابة التاريخ.”

وتبدأ تونس مشوارها في كأس العالم اليوم بمواجهة صعبة أمام انجلترا في افتتاح مباريات المجموعة السابعة التي تضم أيضا منتخبي بلجيكا وبنما.

أما المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، غاريث ساوثغيت، فقال: “نحن نعمل بطريقة نعتقد أنها تناسب اللاعبين المتاحين لدينا.”

وأضاف: “الجميع في الوطن يريدون أن تفوز انجلترا، لكنهم يريدون أيضا رؤية منتخب بلادهم يلعب بشكل جيد وأن يستمتعوا بالأداء، وهذا هو ما أريده كمدير فني”

وكالات

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