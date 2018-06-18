المنتخب الإنجليزي يذيق تونس من كأس مصر والمغرب

العنوان-موسكو

خطف المنتخب الإنجليزي 3 نقاط ثمينة في افتتاح مشواره بنهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم، بتغلّبه على نظيره التونسي 2-1 مساء الإثنين على ملعب فولجوجراد أرينا، ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وتقدّمت انجلترا أولا عبر هاري كاين في الدقيقة 11، وعادلت تونس النتيجة في الدقيقة 35 عبر ركلة جزاء نفّذها فرجاني ساسي، وانتظر كاين حتى الدقيقة الأولى من الوقت الضائع ليحرز هدف الفوز.

وبهذه النتيجة، يحتل المنتخب الإنجليزي المركز الثاني بالمجموعة بفارق الأهداف وراء بلجيكا التي تفوّقت على بنما 3-0 في وقت سابق.

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