منتخب ليبيا للشباب يستعد للمشاركة في ألعاب البحر المتوسط

باشر منتخبنا الوطني للشباب صباح الأحد تدريباته بملعب النادي الأهلي بطرابلس، وذلك ضمن استعداداته بمعسكره التدريبي القصير للمشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستستضيفها مدينة تراغوانا الإسبانية انطلاقا من الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

وستتواصل التدريبات حتى اليوم الثلاثاء والتي يشارك فيها جميع اللاعبين الذين شملتهم القائمة وذلك قبل تحول البعثة صباح الأربعاء القادم إلى العاصمة التونسية ومنها إلى إسبانيا.

وكانت القرعة قد أوقعت منتخبنا الوطني الشاب ضمن المجموعة الثانية مع المنتخبين الإيطالي والمغربي، وسيستهل منتخبنا مشاركته المتوسطية بلقاء نظيره المغربي يوم الأحد القادم على ملعب ريوس في تراغونا، ويلتقي في مباراته الثانية المنتخب الإيطالي بعدها بيومين على ملعب ليبابلو.

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