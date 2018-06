«صلاح» يعلن جاهزيته لمباراة روسيا ويشيد بالجمهور

المتوسط:

أعرب محمد صلاح نجم منتخب مصر، عن استعداده لمباراة مصر وروسيا في كأس العالم، عبر مقطع فيديو قام بنشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام أبرز خلاله حول مراحل حياته الرياضية، وأشاد بدور المشجعين.

ويلتقي المنتخب المصري، اليوم الثلاثاء، مع المنتخب الروسي في إطار الجولة الثانية من جولات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم التي تقام في روسيا.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات مصر وروسيا والسعودية وأوروجواى.

