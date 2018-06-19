انتشال جثة على شاطئ دريانة شرق بنغازي

انتشل أفراد الهلال الأحمر الليبي فرع توكرة اليوم الثلاثاء، جثة من إحدى شواطئ البحر شرقي بنغازي .

وقال منسق الصحة والهجرة غير الشرعية بالهلال الأحمر فرع توكرة ونيس الدينالي بحسب وكالة الأنباء الليبية إنه ورد بلاغ من مدير أمن توكرة لإدارة الهلال الأحمر الليبي فرع توكرة، عن وجود جثة مترامية على شاطي البحر في منطقة دريانة، وعلى الأغلب تعود للهجرة غير الشرعية .

وأضاف ونيس الدينالي أنه “على الفور تم استدعاء فريق الانتشال التابع للفرع، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث” .

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