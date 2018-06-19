لعنة الدقيقة 90 تطارد المنتخبات العربية في كأس العالم

تلقت جميع المنتخبات العربية أهدافاً في الدقائق الأخيرة في الجولة الأولى من مباريات كأس العالم، حيث خسر المنتخب السعودي من روسيا بخماسية علما بأن الهدف الخامس جاء في الدقيقة 94.

أما المنتخب المصري الذي قدم أداءً مشرفا في أول مبارياته خسر من أوروجواي بهدف نظيف أحرزه المدافع خوسيه خيمينيز في الدقيقة 89.

وبدوره خسر منتخب المغرب أمام نظيره الإيراني في الدقيقة 94 أيضا بالهدف الذي أحرزه عزيز بو حدوث بالخطأ في مرماه.

واختتم المنتخب التونسي مباريات العرب في الجولة الأولى بهزيمة أمام نظيره الإنجليزي بهدفين مقابل هدف، عقب إحراز هاري كين الهدف الثاني للأسود الثلاثة في الدقيقة 91.

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