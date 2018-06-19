الإصابة تهدد مشاركة نيمار في مباراة البرازيل وكوستاريكا

غادر نيمار دا سيلفا، نجم المنتخب البرازيلي، المران الجماعي للسامبا الذي أقيم مساء اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمباراة كوستاريكا بالجولة الثانية للمجموعة الخامسة بكأس العالم 2018 بسبب الإصابة.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن نيمار شارك في المران الجماعي للسيلساو لكن لم يستطع استكماله بعد شعوره بآلام شديدة في الكاحل الأيمن، ما يهدد اللاعب بالغياب عن مباراة كوستاريكا المقرر إقامتها الخميس المقبل.

وكان المنتخب البرازيلي قد تعادل في أول مبارياته أمام سويسرا بهدف لكل منهما في الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس العالم.

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