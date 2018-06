المتوسط:

حقق منتخب الياباني فوزه الأول على المنتخب الكولومبي في مواجهتهما الافتتاحية ضمن منافسات كأس العالم 2018 والمقامة حاليًا في روسيا.

وكان اللاعب شينجي كاغاوا، قد تقدم لمنتخب اليابان الوحيد في الدقيقة 6 من عمر المباراة، فيما وضع خوان فيرناندو كوينترو هدف التعادل لمنتخب كولومبيا في الدقيقة 39 وقبل انتهاء الشوط الأول بدقائق معدودة،حتى استطاع اللاعب يويا أوساكو تأكيد فوز اليابان بهدف في الدقيقة 73.

وبذلك أنهت اليابان تفوق كولومبيا عليها في تاريخ مواجهتهما بعد مرور قرابة أربع سنوات على اللقاء الذي جمع بين المنتخبين في كأس العالم 2014 والذي كان قد انتهى لصالح لاعبو الكافيتيروس بنتيجة 4/1.

وكانت كولومبيا تتفوق على اليابان تاريخيا قبل مباراتهما بمونديال روسيا، حيث لم يخسر منتخب كولومبيا أمام منتخب اليابان من قبل فقط فاز في مباراتين وتعادل في واحدة حيث التقى المنتخبين سويًا في كأس العالم مرة وحيدة كانت قد انتهت بنتيجة 4/1 لصالح المنتخب الكولومبي.

The post المونديال لحظة بلحظة | اليابان تنهي تفوق كولومبيا التاريخي عليها بفوز مستحق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية