اليابان تثأر من كولومبيا بمباراة الأرقام القياسية

ثأرت اليابان لهزيمتها من كولومبيا (4- 1) في مونديال البرازيل 2014، حيث فازت عليها اليوم بهدفين مقابل هدف في افتتاح مباريات المجموعة الثامنة من كأس العالم في روسيا.

ويعتبر فوز اليابان على كولومبيا أول انتصار لمنتخب آسيوي على منافس من أميركا الجنوبية في تاريخ كأس العالم لكرة القدم.

ولم تمضِ سوى 3 دقائق حتى طرد الحكم لاعب وسط كولومبيا كارلوس سانشيز ليصبح أول لاعب يطرد في مونديال روسيا، ويسجل ثاني أسرع حالة طرد في تاريخ كأس العالم، بعد خوسيه باتيستا لاعب اوروجواي بعد 55 ثانية من بداية المواجهة ضد اسكتلندا في 1986.

واستثمرت اليابان ركلة جزاء وضعها شينجي كاجاوا في شباك الخصم، لكن في كولومبيا تمكنت من تعديل النتيجة في الدقيقة 39 عبر اللاعب خوان كينتيرو.

ومع تواصل الضغط الياباني وخاصة في منطقة الوسط مستغلا تأثير النقص العددي في صفوف المنتخب الأميركي الجنوبي، تمكن اللاعب يويا أوساكا من إحراز هدف برأسه في الدقيقة 75، لتخرج اليابان وفي جعبتها 3 نقاط ثمينة.

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