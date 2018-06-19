السنغال تفك النحس الأفريقي بالمونديال

تمكن المنتخب السنغالي من فك “النحس” وكسر سلسلة النتائج السلبية للمنتخبات الأفريقية في مونديال روسيا، حيث حقق فوزا ثمينا على بولندا (2- 1)، الثلاثاء، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “أتكريت أرينا”، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وجاء هدف السنغال الأول عن طريق تياجو كيونيك، مدافع بولندا بالخطأ في مرماه، أما الهدف الثاني فكان عن طريق ومباي نيانج، فيما أحرز كريتشوفياك هدف بولندا الوحيد.

وحقق المنتخب السنغالي الفوز الأول لمنتخبات أفريقيا في مونديال روسيا، بعد سقوط مصر ونيجيريا والمغرب وتونس في فخ الخسارة.

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