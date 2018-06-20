الزوي يقترب من العودة إلى دوري المناصير

علمت 218 من مصادر خاصة أن لاعب فريق الفيصلي سابقاً، أكرم الزوي، بات قريبا جدا من التعاقد مع الجزيرة الأردني ليعود بالتالي إلى الدوري الأردني لكرة القدم “دوري المناصير” الذي سبق وأن قدم فيه ابن بنغازي مواسم استثنائية أبرزها تتويجه بلقب هداف الدوري مع فريق الحسين اربد وتتويجه بالرباعية مع الفيصلي إضافة إلى بلوغه نهائي البطولة العربية للأندية عام 2017.

وكان الزوي قد تعرض لعقوبة من الفيفا هو وعدد من لاعبي الفيصلي إثر اعتدائهم على الحكم المصري في نهائي البطولة العربية ومن ثم تم رفع العقوبة ليعود الزوي من جديد للواجهة مع عروض مختلفة من الأردن والكويت وليبيا.

ويبدو أن فريق الشياطين الحمر الأردني يبدو الاقرب لخطف توقيع الزوي حيث يستعد الجزيرة لخوض نهائي كأس الاتحاد الآسيوي بعد أن تجاوز الفيصلي في الدور النصف النهائي.

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