المتوسط: مي الملاح

انتهى الشوط الأول لمباراة البرتغال والمغرب بتقدم الأولى بهدف للنجم كريستيانو رونالدو في الدقيقة 4 من المباراة المقامة بالعاصمة الروسية “موسكو”، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية فى بطولة كأس العالم المقامة حالياً فى روسيا.

وتعادل منتخب البرتغال فى الجولة الأولى مع إسبانيا بنتيجة 3 – 3 فى مباراة ماراثونية شهدت تألق كريستيانو رونالدو الذى تمكن من تسجيل أهداف منتخب بلاده الثلاثة، بينما خسر منتخب المغرب فى اللحظات الأخيرة أمام إيران بهدف دون مقابل.

ويسعى منتخب البرتغال للحفاظ على الفوز فى مباراة اليوم لتعزيز آماله فى التأهل لدور الـ 16، لاسيما وأن التعادل أو الهزيمة أمام المغرب سيصعب من مهمة بطل النسخة الأخيرة من مسابقة كأس الأمم الأوروبية التى أقيمت قبل عامين فى فرنسا فى التأهل للدور الثاني.

كما يتطلع كريستيانو رونالدو لزيادة رصيده من الاهداف لمواصلة المنافسة على حصد لقب هداف كأس العالم من جهة، وقيادة منتخب البرتغال للذهاب بعيداً فى مونديال روسيا.

The post المونديال لحظة بلحظة | نهاية الشوط الأول بتقدم البرتغال بهدف على المغرب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية