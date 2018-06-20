صفقة جديدة لريال مدريد

تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني، الأربعاء، مع الحارس الأوكراني الشاب أندري لونين، قادما من نادي زوريا لوهانسك الأوكراني.

وتسعي إدارة النادي منذ فترة طويلة البحث عن حارس بجانب الكوستاريكي، كيلور نافاس، الذي كان يعتمد عليه المدير الفني السابق لريال مدريد زين الدين زيدان.

ويعد الحارس الشاب صاحب الـ19 عاما من الأسماء الواعدة في كرة القدم الأوروبية علي مستوي حراسة المرمي، نظرا لتألقه وقوته البدنية حيث يبلغ طوله حوالي 1.91 سنتيمتر، وفق لصحيفة “ماركا” الإسبانية.

وخطف ريال مدريد الصفقة، حيث كان يتنازع معه أندية عريقة في أوروبا مثل ليفربول ومانشستر سيتي لضم لونين، وبلغت قيمة الصفقة 14 مليون يورو.

وجاء تعاقد ريال مدريد مع الحارس الأوكراني بطلب من المدرب الجديد جولين لوبيتيغي، وهو الذي سيقرر هل سيلعب مع الفريق الأول أو الفريق الثاني للنادي الملكي.

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