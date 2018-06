المونديال لحظة بلحظة | السعودية تودّع كأس العالم بهدف “العضاض”

المتوسط:

فاز المنتخب الأوروجويانى على نظيره السعودى، بهدف دون مقابل، بعد مرور 30 دقيقة من المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “روستوف أرينا”، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى التى تضم أيضا منتخبى مصر وروسيا فى بطولة كأس العالم المقامة حاليا فى روسيا.

وسجل لويس سواريز هدف التقدم لصالح أوروجواى فى الدقيقة 23 من زمن المباراة بعد خطأ فادح من الحارس السعودى محمد العويس.

وخاض نجم أوروجواى لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسبانى، المباراة المئوية بقميص منتخب بلاده، ونجح خلالها فى تسجيل 52 هدفا منذ عام 2007 حتى الآن، ليصبح الهداف التاريخى متفوقا على كافانى الوصيف برصيد 42 هدفا.

وتبددت بذلك آمال منتخب السعودية لمحو الصورة الباهتة فى ظهوره الأول بالنسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم بعدما خسر أمام روسيا فى المباراة الافتتاحية بخماسية نظيفة، بينما تغلب منتخب أوروجواى بصعوبة بالغة على مصر بهدف دون مقابل.

وحسمت المباراة بشكل كبير ملامح المجموعة الأولى فى كأس العالم، حيث صعد لدور الـ16 منتخبي روسيا وأورجواي برصيد 6 نقاط لكل منهما حتى الآن فيما يقبع منتخبي مصر والسعودية بدون نقاط في ذيل الترتيب مما يعنى توديعهم للبطولة.

