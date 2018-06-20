السعودية ثالث العرب المغادرين للمونديال

تتوالى الخيبات العربية في مونديال روسيا وهذه المرة كانت من نصيب المنتخب السعودي الذي أقصاه منتخب الأوروغواي.

المنتخب السعودي الذي تلقى هزيمة ثقيلة في المباراة الافتتاحية دخل لقاء الأورغواي بغية تحقيق نتيجة إيجابية تمحى بها خيبة الجولة الأولى.

وقدم الأخضر مباراة مثالية ولكن خبرة نجم برشلونة لويس سواريز كانت حاضرة ليتمكن من افتتاح النتيجة في الدقيقة الثالثة والعشرين، ويضع فريقه في المقدمة، لينتهي الشوط الأول بتقدم أوروغواياني.

بقي الحال في الشوط الثاني على ما هو عليه رغم أن المنتخب السعودي حاول تعديل النتيجة ولكن دون جدوى.

في المقابل لم تتوقف هجمات الأورغواي لكن الدفاع وحارس المرمى السعودي أوقفوها جميعاً، ليطلق حكم المباراة صافرته معلنا تأهل الأورغواي رفقة روسيا إلى الدور الثاني ولتنتهي رسميا رحلة المنتخبين العربيين مصر والسعودية.

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