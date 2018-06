المونديال لحظة بلحظة | الماتادور الإسباني يحقق فوزا غاليا على المنتخب الإيراني

المتوسط: مي الملاح

فاز منتخب إسبانيا على نظيره الإيراني، بهدف مقابل لاشئ في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية في كأس العالم بروسيا، وأدارها الحكم الأوروغوياني أندريس كونها، والذي قاد لقاء فرنسا وأستراليا.

وأحرز اللاعب دييجو كوستا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54 ليرتفع رصيد الماتادور الإسباني إلى 4 نقاط بعد تعادله في المباراة السابقة مع البرتغال، فيما تجمد رصيد إيران عند 3 نقاط من فوز وحيد على منتخب المغرب في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الأولى.

وخاض لاعبو منتخب إسبانيا هذا اللقاء بعد الأداء الذي قدمه أمام منتخب البرتغال، وتمكن الإسبان من قلب تأخرهم بهدفين لهدف للتقدم بثلاثية ولكن فقدوا نقطتين بعد أن ارتكب بيكيه خطأ لم يكن له أي داع ليسجل منه رونالدو هدف التعادل ويخطف البرتغال نقطة ثمينة.

