لقاء قمة ليبيا.. الأهلي طرابلس والاتحاد وجها لوجه

ما أن ينطلق موسم كرة القدم في ليبيا إلا ويكون محوره مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد.

هذا العام كان اسثتنائيا لأننا سنشهد الديربي الثالب خلال موسم واحد، حيث التقى الفريقين في رباعي التتويج مرتين الأولى انتهت بالتعادل على ملعب مصراتة بينما حسم الأهلي لقاء العودة لصالحه على ملعب طرابلس.

وتترقب جماهير الفريقان اليوم نتائج الديربي الحاسم، حيث أن الفوز فيه يعني التأهل لنهائي كأس ليبيا ومواجهة الهلال.

الاتحاد أعد العدة تحت قيادة “حمدي بطاو” والجميع حاضرون وفي مقدمتهم المهاجم محمد زعبية الذي كان مستبعدا لأسباب فنية ولكنه يعرف جيدا طبيعة خصم الاتحاد الليلة، ولهذا اختار المدرب أن يكون موجودا في نصف النهائي.

وفي المقابل سيحارب الأهلي طرابلس من أجل حجز مكان في النهائي حيث أن توليفة الأهلاوية الآن تبدو مثالية ورضا عطية بات يعرف الفريق جيدا، إذ أنه سيسعى لتكرير إنجازه السابق عندما قاد الأهلي طرابلس للتتويج بلقب الكأس على حساب الهلال الموسم الماضي.

إذا، سنكون اليوم على موعد مع مباراة لن تقبل القسمة على اثنين، والتسعين دقيقة ستكون كافية لمعرفة هوية الفريق المتأهل للنهائي.

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