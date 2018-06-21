رونالدو يتصدر الهدافين بأربعة أهداف من أصل 46 هدفاً تم تسجيلها

تصدر مهاجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة الهدافين بتسجيله أربعة أهداف في مباراتين لعبهما أمام إسبانيا والمغرب.

وحصل على المركز الثاني برصيد ثلاثة أهداف، المهاجم الروسي دينيس تشيرشيف بإحرازه ثلاثة أهداف في مبارتين لعبهما أمام السعودية ومصر.

وحل بالمركز الثالث المهاجم الاسباني دييجو كوستا بتسجيله ثلاثة أهداف في مباراتين مع البرتغال وإيران.

وبلغ عدد الأهداف المسجلة في البطولة بعد ثمان أيام من البطولة 46 هدفاً، حصل فيها اللاعبون على 56 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة، كما شهدت نحو 15 ألف تمريرة ناجحة بين اللاعبين.

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