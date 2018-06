المونديال لحظة بلحظة | منتخب “الديوك” يسعى للصعود لدور الـ16 بإقصاء بيرو

المتوسط: مي الملاح

يواجه منتخب بيرو نظيره الفرنسي في الخامسة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة التي تضم أيضاً منتخبي الدنمارك وأستراليا، فى بطولة كأس العالم المقامة حالياً في روسيا.

وحقق منتخب فرنسا فوزاً باهتاً في الجولة الاولى على أستراليا بهدفين مقابل هدف واحد، بينما خسر منتخب بيرو أمام الدنمارك بهدف نظيف.

ويدرس ديدييه ديشامب المدير الفنى لمنتخب فرنسا إجراء عدة تغييرات في التشكيلة الأساسية لمباراة بيرو، بعد المستوى المتواضع الذى ظهر عليه منتخب “الديوك” في المباراة الاولى أمام أستراليا وهو ما أثار غضب الصحافة الفرنسية، بخروج كلاً من كورتين توليسو وعثمان ديمبلي، ودخول بليز ماتويدي وأوليفيه جيرو.

ويتطلع منتخب فرنسا لحسم تأهله إلى دور الـ 16 حال تحقيق الفوز على بيرو، خاصة عقب تعادل الدانمارك مع استراليا

