المتوسط: مي الملاح

حقق منتخب فرنسا فوزا صعبا على نظيره منتخب بيرو بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين مساء اليوم الخميس على ملعب “ايكاتنبرج أرينا”، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة بكأس العالم روسيا 2018.

وبذلك ضمن “منتخب الديوك” التأهل للدور الثاني بهدف نجمه الشاب ولاعب فريق باريس سان جيرمان كيليان مبابى فى الدقيقة 34 من زمن اللقاء، بعد متابعته لكرة مرتدة من حارس مرمى منتخب بيرو.

وأصبح مبابى أصغر لاعب يسجل لفرنسا فى تاريخ كأس العالم بعمر 19 عاما و 183 يوما، كما أصبح منتخب بيرو رابع المنتخبات المودعة للبطولة بجانب منتخبات مصر، المغرب والسعودية.

بهذا الفوز تصدر فرنسا المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، ثم الدنمارك 4 نقاط، أستراليا نقطة واحدة وبيرو بدون أى نقطة.

The post المونديال لحظة بلحظة | فرنسا تتأهل لدور الـ16 بكأس العالم بهدف “مبابي” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية