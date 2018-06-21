اخبار الرياضة

الديوك يصعدون لدور الـ16 بتجاوز البيرو

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حسم المنتخب الفرنسي ثاني مبارياته بالمجموعة الثالثة من مونديال روسيا 2018 بعدما تغلب بصعوبة على منتخب البيرو في المباراة التي أقيمت بينهما على أرضية ملعب إكاتيرينبيرغ أرينا.

وسجل النجم الشاب كيليان مبابي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34، ليحقق أبناء المدرب ديديه ديشامب فوزهم الثاني في البطولة ويتأهلوا لثمن النهائي في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بينما انضم منتخب البيرو لقائمة المودعين بخسارته الثانية .

وتواجه فرنسا منتخب الدانمارك التي تعادلت مع أستراليا بهدف لمثله في الجولة الأخيرة فيما تلتقي البيرو مع أستراليا .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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