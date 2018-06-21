الديوك يصعدون لدور الـ16 بتجاوز البيرو

حسم المنتخب الفرنسي ثاني مبارياته بالمجموعة الثالثة من مونديال روسيا 2018 بعدما تغلب بصعوبة على منتخب البيرو في المباراة التي أقيمت بينهما على أرضية ملعب إكاتيرينبيرغ أرينا.

وسجل النجم الشاب كيليان مبابي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34، ليحقق أبناء المدرب ديديه ديشامب فوزهم الثاني في البطولة ويتأهلوا لثمن النهائي في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بينما انضم منتخب البيرو لقائمة المودعين بخسارته الثانية .

وتواجه فرنسا منتخب الدانمارك التي تعادلت مع أستراليا بهدف لمثله في الجولة الأخيرة فيما تلتقي البيرو مع أستراليا .

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