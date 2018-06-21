ميسي ورفاقه على وشك وداع المونديال 

لا يعترف مونديال روسيا 2018 بوجود كبار، فمعظم حاملي الألقاب مازالوا يحققون نتائج متواضعة، بل يواجه بعضهم خطر توديع المونديال مبكراً من دوره الأول، وأولهم منتخب التانغو.

خسر رفاق ميسي في ثاني مبارياتهم بثلاثية نظيفة، أمام كرواتيا التي ضمنت التأهل للدور التالي، بعد فوزها الأول أمام نيجيريا.

لم تهتز شباك الفريقين خلال الشوط الأول، حتى افتتح أنتي ريبيتش مسلسل الأهداف في الدقيقة 53، ليسجل لوكا موديريتش الهدف الثاني قبل 10 دقائق من نهاية المباراة بطريقة رائعة.

ولأن المصائب لا تأتي فرادى، جاء دور نجم برشلونة إيفان راكيتيتش ليشترك في مهرجان الأهداف ويسجل الهدف الثالث ويكتفى الدفاع الأرجنتيني بالنظر إليه دون أية ردة فعل.

وبهذه النتيجة، يقترب ميسي ورفاقه من وداع المونديال، بعد التعادل الأول أمام المنتخب الأيسلندي، وبقائهم بنقطة واحدة قبل مباراتهم الأخيرة أمام المنتخب النيجيري.

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