ميسي يخرج عن شعوره في مباراة كرواتيا ويضرب أحد المدافعين

في لقطة نادرا ما نشاهدها من أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي، وقع نجم منتخب التانجو في لحظة انفعال أمام مدافع منتخب كرواتيا إيفان سترينيتش، خلال مباراة المنتخبين التي جمعتهما مساء الخميس، وانتهت بخسارة رفاق البرغوث بثلاثية نظيفة، بالجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم.

وقام ميسي بدفع قدم مدافع منتخب كرواتيا ونادي سامبدوريا الإيطالي إيفان سترينيتش خلال إحدى الكرات المشتركة، بعد أن استفزه الأخير وأراد إهدار المزيد من الوقت، خلال تقدم منتخب بلاده 2-0 ، قبل أن يطلق راكيتيتش زميل ميسي في برشلونة ونجم منتخب كرواتيا رصاصة الرحمة على التانجو بالهدف الثالث.

ووضع منتخب الأرجنتين نفسه في موقف حرج، إذ لديه نقطة واحدة فقط بعد مباراتين إذ تعادل مع آيسلندا وخسر أمام كرواتيا وتبقى مباراة نيجيريا في الجولة الثالثة الأمل الأخير له.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية