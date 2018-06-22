“فيفا” يدافع عن كرة المونديال بعد الانتقادات اللاذعة

دافع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن كرة كأس العالم روسيا 2018 التي يتم خوض منافسات البطولة بها ، بعد الانتقادات التي وجهت لها ولشركة الملابس الرياضية المسئولة عن تصميمها منذ انطلاق الحدث العالمي.

وفقاً لما نشرته صحيفة “ذا صن”الإنجليزية، فإن مسئولي “فيفا” دافعوا عن كرة كأس العالم المعروفة باسم ” Telstar18″ خاصة أنه تم اختبارها في جميع القارات تحت أقدام أكثر من 600 لاعب وأكثر من 60 ناديا وفى مناخ مختلف وأثبتت نجاحها بجميع مواصفاتها استعداداً للحدث العالمي.

وقال أحد مسئولي “فيفا”: “نحن واثقون للغاية في الكرة ونتطلع إلى رؤيتها في مركز الحدث طوال البطولة”.

كانت كرة بطولة كأس العالم 2018 انفجرت مرتين خلال مباراتي فرنسا واستراليا ثم السعودية وأوروجواي وتم إيقاف المباراة فضلاً عن شكوى البرتغالي رونالدو من مواصفاتها التي تعوقه في الركلات الثابتة.

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