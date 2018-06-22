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لاعب السعودية: مواجهة الفراعنة تعتبر “ديربي العرب”

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أعرب باهبري لاعب المنتخب السعودي، عن أسفه لعدم التأهل للدور الثاني للمونديال، متمنيا عدم تعرض النجم المصري محمد صلاح للإصابة، مؤكدا أنه يعتبر قدوة لكل العرب.

وخسرت السعودية بخماسية دون رد من روسيا في الجولة الأولى للمونديال، قبل الخسارة بهدف من أوروجواي في الجولة الثانية.

وقال باهبري في تصريحات نشرها موقع الفيفا “نسعى للاستفادة من الأمور الإيجابية، ومواجهة مصر ستكون قوية كونها ديربي عربي”.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره المصري الإثنين في الجولة الأخيرة لدور المجموعات، وكلاهما فشل في التأهل للدور التالي.

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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