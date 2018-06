المتوسط:

أعرب باهبري لاعب المنتخب السعودي، عن أسفه لعدم التأهل للدور الثاني للمونديال، متمنيا عدم تعرض النجم المصري محمد صلاح للإصابة، مؤكدا أنه يعتبر قدوة لكل العرب.

وخسرت السعودية بخماسية دون رد من روسيا في الجولة الأولى للمونديال، قبل الخسارة بهدف من أوروجواي في الجولة الثانية.

وقال باهبري في تصريحات نشرها موقع الفيفا “نسعى للاستفادة من الأمور الإيجابية، ومواجهة مصر ستكون قوية كونها ديربي عربي”.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره المصري الإثنين في الجولة الأخيرة لدور المجموعات، وكلاهما فشل في التأهل للدور التالي.

The post لاعب السعودية: مواجهة الفراعنة تعتبر “ديربي العرب” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية