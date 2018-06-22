صحافي سويدي يشتري تذاكر سفر للمنتخب الألماني ويبشرهم بالخروج المبكر !

قطع صحافي سويدي 23 تذكرة طيران للمنتخب الألماني، وأعطاها للاعب الفريق سامي خضيرة من أجل العودة بها إلى ألمانيا وخسارتهم المتوقعة الثانية على يد المنتخب السويدي.

وقال الصحافي السويدي لودفيغ هولمبيري لخضيرة “يوم السبت إن خسرتم ستعودون لبلادكم لذلك قمت بقطع التذاكر لك ولزملائك”.

ورد خضيرة بهدوء: “لكننا قد لا نحتاجها، نحن لا نريد العودة إلى البلاد. نعلم صعوبة لقاء السويد لكن نحن على يقين من أننا سنفوز في هذه المباراة. أعتقد أننا بحاجة للتذاكر في 16 تموز/يوليو”.

الجدير بالذكر أن ألمانيا خسرت مباراتها الأولى مع المكسيك بهدف مقابل لا شيء وهي تواجه السويد يوم السبت المقبل في مواجهة صعبة جداً سيصبح المنتخب الألماني بطل الكأس الماضية في البرازيل خارج المنافسة ومن دورها الأول.

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