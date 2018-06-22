موسى يهدي الفوز لنيجيريا وينعش آمال الأرجنتين

موسكو-العنوان

أهدى اللاعب النيجيري أحمد موسى اليوم الجمعة منتخب بلاده 3 نقاط مهمة بعد تسجيله لهدفين رائعين أمام منتخب ايسلندا، منعشا بذلك آمال الأرجنتين بالتأهل الى الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا 2018، في حال فوزها على نيجيريا وخسارة إيسلندا أمام صربيا.

ولولا هدفي موسى لكان الوضع بالنسبة للأرجنتين بقيادة لبونيل ميسي معقدا في حال فوز ايسلندا بمباراة اليوم الجمعة لأنه تعثر أمام الأخيرة في الجولة الأولى (1-1)، ثم سقط قبل الخميس سقوطا ذريعا امام كرواتيا صفر-3.

وأشعل فوز نيجيريا الجمعة بهدفي موسى في الدقيقتين (49 و75)، المنافسة على البطاقة الثانية بعدما حسمت كرواتيا الأولى بتحقيقها الخميس فوزها الثاني على الأرجنتين.

وتقام الجولة الثالثة الأخيرة الحاسمة يوم الثلاثاء القادم حيث تلتقي الأرجنتين مع نيجيريا وبحاحة للفوز من أجل التأهل، شرط عدم فوز ايسلندا على كرواتيا في الوقت نفسه.

وإذا تساوت النقاط بين الأرجنتين وإيسلندا بأربع نقاط لكل منهما، سيدخل فارق الأهداف لتحديد المتأهل بينهما.

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