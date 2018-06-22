الأرجنتيني موري من إيفرتون إلى فياريال

في أثناء انشغال أنظار عشاق الكرة في العالم بالاتجاه نحو موسكو، يعلن نادي إيفرتون الإنجليزي انتقال مدافعه الأرجنتيني “روميرو فونيس موري” إلى فياريال الإسباني.

وحسبما أعلن النادي الإنجليزي، فإن المدافع وقع عقداً مدته 4 سنوات، فيما لم يتم الكشف عن قيمة هذا العقد، الذي وضع حداً لتعاون المدافع مع الفريق الأزرق.

وخاض موري مع إيفرتون ثلاثة مواسم، سجل أثناءها 5 أهداف، ضمن 67 لعبها المدافع في صفوف النادي.

واستبعد المدرب خورخي سامباولي اللاعب بعد أن كان ضمن اللائحة الأولية للمنتخب الأرجنتيني الذي يشارك في مونديال روسيا، وكان موري قد مثل بلاده في 19 مباراة دولية سجل خلالها هدفاً واحداً.

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