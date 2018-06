طبيب المنتخب الروسي ينفي تعاطي اللاعبين للمنشطات

المتوسط:

نفى إدوارد بيجوجلوف طبيب المنتخب الروسي لكرة القدم اتهامات الصحافة البريطانية بشان تعاطي اللاعبين الروس للمنشطات قبل نهائيات كأس العالم 2018، التي تستضيفها بلادهم.

وقال بيجوجلوف في تصريحات لوسائل إعلام روسية اليوم أن المنتخب الروسي قام باختبارات منشطات أكثر من 120 مرة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم وأكثر من 200 مرة من قبل الاتحاد الاوروبي لكرة القدم، وكذلك وكالة مكافحة المنشطات الروسية.

وأضاف طبيب المنتخب الروسي: “أراهنكم أن لاعبي روسيا قاموا باختبارات للكشف عن المنشطات مرتين على الأقل أكثر من اللاعبين الذين تضمهم قائمة المنتخب الإنجليزي في كأس العالم، لذلك من الأفضل أن يهتم الإنجليز بشؤونهم”.

ورفض الاتحاد الدولي لكرة القدم الرد على التساؤلات التي طلبت بالكشف عن عدد مرات إجراء لاعبي روسيا لاختبارات المنشطات، خاصة بعد انطلاقتهم المفاجئة في كأس العالم، لكن بيجوجلوف أكد أن لاعبين من المنتخب الروسي أجريا تحليلات “دم وبول” عقب كل مواجهة ودية قبل انطلاق المونديال.

واكتسح المنتخب الروسي نظيره السعودي 5-0 في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2018، قبل الفوز في الجولة الثانية على المنتخب المصري 3-1، ليضمن التأهل رسميًا إلى الدور الثاني، ويحتاج للتعادل على الأقل أمام أوروجواي في الجولة الأخيرة ليضمن صدارة المجموعة الأولى.

