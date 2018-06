المتوسط – جرجس فكري:

يواجه المنتخب الليبي للشباب نظيره المغربي غدا الأحد في دورة ألعاب البحر المتوسط في مدينة تاراغونا الإسبانية بملعب دي ريوس.

وخاض المنتخب الليبي للشباب تدريباته الأخيرة استعدادا لمباراته مع المنتخب المغربي.

وكان المنتخبين الإيطالي والمغربي قد تعادلا في أولى مبارياتهما بالدورة.

The post المنتخب الليبي للشباب يواجه نظيره المغربي غدا الأحد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية