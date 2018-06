المتوسط: مي الملاح

وضع منتخب انجلترا هدفه الأول في شباك نظيره البنمي في المباراة التي تأتي ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة فى بطولة كأس العالم المقامة حالياً فى روسيا.

وأحرز هدف المباراة اللاعب جون ستونز في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

ويسعى الإنجليز للمحافظة على النتيجة وتعزيزها لتحقيق الفوز الثانى على التوالى بعد تغلبهم على تونس بهدفين مقابل هدف واحد فى مستهل مشواره ببطولة كأس العالم، بينما خسر منتخب بنما أمام بلجيكا بثلاثية نظيفة.

The post المونديال لحظة بلحظة | انجلترا تتقدم بالهدف الأول في مواجهة بنما appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية