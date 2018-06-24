إنجلترا تقسو على بنما.. وتمضي بالمونديال

أمضى المنتخب الإنجليزي على تأشيرة عبوره إلى الدور الثاني في مونديال روسيا بفوز كبير بـ6 أهداف على حساب بنما الجريح.

وكان منتخب “الأسود الثلاثة” الأفضل على الورق قبل المباراة، وكذلك كان الحال على أرضية الملعب، حيث افتتح اللاعب جون ستونز، “سيمفونية” أهداف الإنجليز على ملعب نيزني نوفغورد، ليظهر بعدها هداف الإنجليز هاري كين ويمضي من علامة الجزاء على الهدف الثاني.

وسجل جيسي لينغارد ثالث الأهداف بطريقة جميلة وتسديدة قوية، قبل أن يعود جون ستونز ويكرر نفس سيناريو الهدف الأول عندما حول الركنية إلى هدف رابع.

وحصل المنتخب الإنجليزي على ضربة جزاء ثانية قبل انتهاء الشوط الأول بدقيقة ليتقدم لها المتخصص هاري كين ويمضي على هدفه الشخصي الثاني، والرابع لمنتخب “الأسود الثلاثة”.

وكان الشوط الثاني أقل ثقلا على بنما، فرفقاء كين يبدو أنهم اكتفوا بخماسية ولكن نجم توتنهام هاري كين أصر على تسجيل “هاتريك” جعله يتصدر هدافي المونديال ويفك الصدارة مع لوكاكو ورونالدو.

وفي الدقيقة 78 ابتسم الحظ لبنما لتسجل أول هدف لها في مونديال روسيا عن طريق فيليبي بالوي، لتنتهي المباراة ويضمن منتخبا بلجيكا وإنجلترا تأهلهما رسميا، وفي المقابل مغادرة تونس وبنما.

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