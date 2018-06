المونديال لحظة بلحظة | كولومبيا تحصد نقاطها الأولى بالمونديال بفوز ثمين على بولندا

المتوسط: مي الملاح

فاز المنتخب الكولومبي على نظيره البولندي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ملعب “كازان أرينا” ضمن منافسات المجموعة الثامنة في مونديال روسيا 2018 المقام حاليًا في روسيا.

وأحرز لاعبو كولومبيا ياري مينا، راداميل فالكاو، وخوان كوادرادو الأهداف في الدقائق 40، 70، 75 على الترتيب.

وخاض كلا المنتخبين اللقاء رافعين شعار “لا للهزيمة” وذلك بعد أن استهل كلاهما مشواره في نهائيات كأس العالم 2018 بالهزيمة، إذ خسرت بولندا أمام السنغال بنتيجة 2/1 فيما سقط المنتخب الكولومبي أمام الساموراي الياباني بنتيجة 2/1، إلا أن كولومبيا هي التي ظفرت بالثلاثة نقاط.

يذكر أن منتخب كولومبيا لم ينهزم في أول مباراتين له في كأس العالم سوى مرة وحيدة وكان ذلك في نسخة عام 1994.

