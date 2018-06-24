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كولومبيا تُنعش آمالها بالمونديال وبولندا تغادر

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

احيا المنتخب الكولومبي حظوظه في المجموعة الثامنة في مونديال روسيا بعد أن تجاوز بولندا بثلاثية نظيفة.

ودخل رفقاء ليفاندوفسكي اللقاء على أمل تحقيق النقاط الثلاث بعد خسارتهم في الجولة الأولى، كذلك هو الحال لرفاق خميس رودريجيز الذي كان نجم اللقاء.

وكاد أن ينتهي الشوط الأول سلبي النتيجة لولا هدف ياري مينا قبل خمس دقائق من نهايته، وفي الشوط الثاني كانت كولومبيا أكثر تنظيما وإصرارا على الفوز لإنعاش حظوظهم في التأهل، وتمكن فالكاو وكودرادو من التناوب على تسجيل هدفين، لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة للمنتخب الكولومبي، ويغادر بالتالي المنتخب البولندي رسميا مونديال روسيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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