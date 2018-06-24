كولومبيا تُنعش آمالها بالمونديال وبولندا تغادر

احيا المنتخب الكولومبي حظوظه في المجموعة الثامنة في مونديال روسيا بعد أن تجاوز بولندا بثلاثية نظيفة.

ودخل رفقاء ليفاندوفسكي اللقاء على أمل تحقيق النقاط الثلاث بعد خسارتهم في الجولة الأولى، كذلك هو الحال لرفاق خميس رودريجيز الذي كان نجم اللقاء.

وكاد أن ينتهي الشوط الأول سلبي النتيجة لولا هدف ياري مينا قبل خمس دقائق من نهايته، وفي الشوط الثاني كانت كولومبيا أكثر تنظيما وإصرارا على الفوز لإنعاش حظوظهم في التأهل، وتمكن فالكاو وكودرادو من التناوب على تسجيل هدفين، لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة للمنتخب الكولومبي، ويغادر بالتالي المنتخب البولندي رسميا مونديال روسيا.

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