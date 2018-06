المتوسط – جرجس فكري :

يلتقي فريق الأهلي بنغازي مع نظيره قاريونس في منافسات الدوري الليبي لكرة اليد، اليوم الاثنين.

وتقام المباراة التي تجمع الأهلي بنغازي وقاريونس في صالة نادي النجمة، في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا.

