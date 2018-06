المتوسط- جرجس فكري :

يواجه فريق الاتحاد مع فريق الأهلي طرابلس في أولى جولات الإياب في بطولة الدوري الليبي لكرة اليد، اليوم الاثنين.

وتقام المباراة التي تجمع فريق الأهلي طرابلس والاتحاد في تمام الساعة16:00 بتوقيت ليبيا وبقاعة مصراتة للألعاب الرياضية.

The post الاتحاد يواجه الأهلي طرابلس في الدوري الليبي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية