فاز المنتخب المغربي للشباب على المنتخب الليبي للشباب أقل من 20 سنة، مساء الأحد ، في إطار منافسات النسخة الثامنة عشر للألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي تستضيفها مدينة طراغونة الإسبانية.

وانتهت المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في المباراة، وسجل الهدف الأول للمغرب اللاعب أيمن موريد ، و الهدف الثاني اللاعب سليمان دريوش، و سجل الهدف الوحيد للمنتخب الليبي اللاعب شلظن جهاد .

