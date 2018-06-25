منتخب الشباب يفقد مباراته أمام المغرب

فقد المنتخب الوطني للشباب أولى مبارياته في دورة ألعاب البحر المتوسط أمام نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف.

وأقيمت المباراة على أرضية ملعب دي ريوس في مدينة تراغونا، حيث سجل هدف المنتخب اللاعب جهاد خليفة في الدقيقة الخامسة من الشوط الثاني.

ويواصل المنتخب الوطني تدريباته استعداد لمواجهة ايطاليا في مباراة الفرصة الأخيرة للمنتخب الوطني حيث جاء فرسان المتوسط في المجموعة Bإلى جانب منتخبات المغرب وإيطاليا، ويشار إلى أن المنتخبين الإيطالي والمغربي قد تعادلا في أولى مبارياتهما.

وانطلقت دورة ألعاب البحر المتوسط في مدينة تراغونا في إسبانيا، حيث يشارك ممثلون عن ليبيا في أكثر من 10 مجالات، وتستمر دورة الألعاب حتى الأول من يوليو المقبل.

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