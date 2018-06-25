3 مواجهات عربية ب21 مونديالاً.. هل سمعت عنها؟

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مع انتهاء اليوم الإثنين فإن نهائيات كأس العالم لكرة القدم منذ انطلاقتها في الأوروغواي للمرة الأولى عام 1930 ستكون قد شهدت ثلاث مواجهات عربية في نحو ثمانين عاماً، فيما تتجه الأعين العربية اليوم “حائرة” صوب المواجهة التي ستجمع المنتخب السعودي مع المنتخب المصري في مباراة هي “تحصيل حاصل” في ختام مواجهات المجموعة الأولى في مونديال روسيا المستمر حتى الخامس عشر من شهر يوليو المقبل، لكن اللافت أن المواجهات العربية “المونديالية” كان “الأخضر السعودي” أحد أطرافها دائما، والأكثر غرابة أنه لم يُهْزم أبداً بانتظار نتيجة مباراة اليوم.

في نهائيات كأس العالم التي استضافتها الولايات المتحدة الأميركية عام 1994 وقعت المغرب والسعودية في مجموعة واحدة، ضمت إليهما أيضا بلجكيا وهولندا، وفي المواجهة العربية في هذه المجموعة اصطدم على نحو لا مفر منه “أسود أطلس” مع “الأخضر”، وكانت الغلبة للأخير إذ تفوق السعوديون بهدفين مقابل هدف، وهو ما سهّل انتقال المنتخب السعودي إلى الدور الثاني من المونديال، إذ أحال السعوديون أول تأهل لهم للمونديال، إلى “إنجاز مثير”، لكن سرعان ما غادر “الأخضر” مونديال أميركا على يد المنتخب السويدي.

في المواجهة الثانية فقد تواجه المنتخب السعودي أيضا مع منتخب تونس حينما التقيا في نهائيات كأس العالم التي استضافتها ألمانيا عام 2006، إذ رتّبت الأقدار ألا يكون خاسراً في هذا اللقاء، فقد تعادل “الأخضر” مع “نسور قرطاج” بهدفين لكل منهما، قبل أن يُغادِرا معاً مونديال ألمانيا، قبل أن تغيب السعودية عن المونديال منذ ذلك الحين، وحتى مونديال روسيا، وهو “أطول غياب” للسعوديين منذ أن تأهلت للمرة الأولى إلى نهائيات كأس العالم، قبل أن تعود لتتأهل إلى مونديال روسيا الحالي، إذ أوقعته قرعة “الفيفا” إلى جانب مصر والأوروغواي وروسيا.

ولقي “الفراعنة” و “الأخضر” خسارتان متتاليتان في مبارياتيهما الأولى والثانية، فقد خسرت السعودية بنتيجة ثقيلة في المباراة الافتتاحية أمام روسيا، قبل أن تخسر مجدداً أمام أوروغواي بهدف نظيف، أما مصر فقد خسرت أولا أمام أوروغواي بهدف نظيف، قبل أن تخسر ب”الثلاثة” أمام روسيا، لكن الأعين تتجه اليوم إلى “ثاني هدف عربي” في مونديال روسيا، و “أول ثلاث نقاط”، وأيضا ربما “أول نقطة” إذا ما كان التعادل “سيد الموقف”.

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