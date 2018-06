المتوسط:

انتهى الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت بصالة مصراتة للألعاب الرياضية، بفوز فريق الاتحاد على نظيره الأهلي طرابلس، وذلك في أولى جولات مرحلة إياب الدورى الليبي الممتاز لكرة اليد.

وكانت نتيجة اللقاء حصول فريق الاتحاد على 23 مقابل 20 حصل عليهم فريق الأهلي طرابلس.

