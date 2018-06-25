الأوروغواي تتصدر بالعلامة الكاملة

تصدر المنتخب الأوروغواياني المجموعة الأولى في مونديال روسيا، وتمكن من إيقاف الدب الروسي الذي تألق في الجولتين الماضيتين على حساب السعودية ومصر.

ودخل رفاق كافاني المباراة بهدف واحد وهو الفوز واعتلاء الصدارة ومواجهة ثاني المجموعة الثانية وتجنب المتصدر، في المقابل تسلح الروس بعامل الأرض والجمهور الذي لم ينفعهم هذه المرة.

وتمكن لويس سواريز من افتتاح النتيجة من كرة ثابتة، وازدادت أوجاع الروس عندما أحرز هداف منتخبهم تشريشيف هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 23.

خسارة ثقيلة لم يتقبلها المنتخب الروسي الذي اكمل المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد اللاعب ايغور سمولنيكوف.

ولم يتغير شيء في الشوط الثاني، حيث كان التفوق الأوروغوياني واضحا وتُرجم بهدف كافاني في الدقيقة 90 ليقضي به على أحلام الروس في تصدر المجموعة، ولتكون أول خسارة يتجرعها المنتخب المضيف للمونديال.

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