3 نقاط للعرب مع تذكرة العودة

في لقاء لحصد الأرقام وللدخول في تاريخ المشاركة بالمونديال فقط، دخل المنتخبان المصري والسعودي مباراتيهما الأخيرة لتقديم أداء مشرف للعرب ولو بكسب نقطة.

وبدأت السعودية متحسمة للظفر بالنقاط الثلاث ولكن الفراعنة استغلوا مرتدة ترجمها نجم الفريق محمد صلاح إلى هدف بطريقة احترافية في الدقيقة 22، معلنا عن تسجيل هدفه الشخصي الثاني في مونديال روسيا.

وانتهت فترة النشاط المصري سريعا، وعاد الاستحواذ للمنتخب السعودي مرة أخرى إلى أن تحصل رفاق المولد على ركلة جزاء تصدى لها اللاعب الأكبر في المونديال عصام الحضري، ثم احتسب الحكم ركلة جزاء أخرى للسعوديين في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول نفذها سلمان الفرج بنجاح هذه المرة.

وواصل المنتخب السعودي أداءه الرائع في الشوط الثاني بضغط هجومي مكثف ممزوج بمرتدات للمصريين كانت خطيرة على مرمى السعودية، إلى أن أحرز سالم الدوسري هدفا قاتلا بالدقيقة 95، ليحصد العرب أول ثلاثة نقاط لهم في المونديال مصحوبة بتذكرة العودة إلى أرض الوطن.

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