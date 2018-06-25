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3 نقاط للعرب مع تذكرة العودة

تم النشر منذُ 2 دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في لقاء لحصد الأرقام وللدخول في تاريخ المشاركة بالمونديال فقط، دخل المنتخبان المصري والسعودي مباراتيهما الأخيرة لتقديم أداء مشرف للعرب ولو بكسب نقطة.

وبدأت السعودية متحسمة للظفر بالنقاط الثلاث ولكن الفراعنة استغلوا مرتدة ترجمها نجم الفريق محمد صلاح إلى هدف بطريقة احترافية في الدقيقة 22، معلنا عن تسجيل هدفه الشخصي الثاني في مونديال روسيا.

وانتهت فترة النشاط المصري سريعا، وعاد الاستحواذ للمنتخب السعودي مرة أخرى إلى أن تحصل رفاق المولد على ركلة جزاء تصدى لها اللاعب الأكبر في المونديال عصام الحضري، ثم احتسب الحكم ركلة جزاء أخرى للسعوديين في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول نفذها سلمان الفرج بنجاح هذه المرة.

وواصل المنتخب السعودي أداءه الرائع في الشوط الثاني بضغط هجومي مكثف ممزوج بمرتدات للمصريين كانت خطيرة على مرمى السعودية، إلى أن أحرز سالم الدوسري هدفا قاتلا بالدقيقة 95، ليحصد العرب أول ثلاثة نقاط لهم في المونديال مصحوبة بتذكرة العودة إلى أرض الوطن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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