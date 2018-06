المونديال لحظة بلحظة | “الأخضر” يودع المونديال بثلاثة نقاط على حساب الفراعنة

المتوسط: مي الملاح

فاز منتخب السعودية على نظيره المصري بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في كأس العالم روسيا 2018 على أرضية ملعب فولغوغراد أرينا.

وسجل لمنتخب السعودية، سلمان الفرج من ركلة جزاء في الدقيقة 46، وسالم الدوسري ف 95، في حين أحرز هدف مصر الأخير في المونديال محمد صلاح 22.

وكان الحافز الأساسي في المباراة هي حصول كلا المنتخبين على الثلاثة نقاط الأولى في سجل مشاركتهما في مونديال روسيا 2018، إلا أن المنتخب الأخضر هو الذي نجح في بغيته.

ودخل حارس المرمى عصام الحضري في المباراة كاملة ليدخل التاريخ مسجلا لقب أكبر لاعب يشارك في كأس العالم، كما أنه تصدى لركلة جزاء قبل أن تدخل في مرماه ركلة أخرى مع نهاية الشوط الأول، ثم هدف قبل ثوانٍ معدودات من من نهاية المباراة مفسداً عليه أمسيته التاريخية.

كما حصل الفرعون محمد صلاح على لقب رجل المباراة، كما وجه اللاعب رسالة شكر إلى الجماهير المصرية عقب خروج الفراعنة من بطولة كأس العالم بروسيا، من الدور الأول.

