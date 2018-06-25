فريق الأهلي طرابلس يتعاقد مع لاعبين جدد للموسم الرياضي المقبل

وقعت إدارة نادي الأهلي طرابلس عقدا مع ظهير فريق الشط موسى مسعود في صفقة انتقال حر، وذلك ضمن أحد التعاقدات الجديدة مع 4 لاعبين جدد لثلاثة مواسم.

وهم مهاجم فريق المدينة يحيى الزليتني، ومهاجم فريق التحدي عامر التاورغي، وظهير أيمن فريق الأهلي بنغازي علي معتوق، وزميله المهاجم أحمد كراوع، في حين قامت إدارة نادي الأهلي بتجديد عقد المحترف “جونيور مكسيم” موسما واحدا، على أن تجرى خلال الفترة المقبلة مراجعة عدد من العقود والاستغناء عن بعض الأسماء بالإعارة إلى أندية أخرى أو الاستغناء عنهم نهائيا.

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