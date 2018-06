المونديال لحظة بلحظة | البرتغال تخطف بطاقة التأهل للدور الثاني من المنتخب الإيراني

المتوسط: مي الملاح

تأهل المنتخب البرتغالي لكرة القدم الاثنين الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2018 في كرة القدم، بتعادله مع ايران 1-1 في سارانسك ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لمونديال روسيا.

وسجل ريكاردو كورايسما (45) هدف البرتغال، وكريم أنصاري فرد (3+90 من ركلة جزاء) هدف ايران في مباراة أضاع خلالها نجم ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو ركلة جزاء لأبطال أوروبا.

وأنهت البرتغال المجموعة في المركز الثاني بفارق الأهداف المسجلة خلف اسبانيا التي تعادلت مع المغرب 2-2، وستلاقي في الدور ثمن النهائي الأوروجواي التي حسمت اليوم الاثنين صدارة المجموعة الأولى بفوزها على روسيا المضيفة 3-صفر، فيما يلعب الاسبان مع أصحاب الضيافة.

وكانت ايران قريبة في الثواني الأخيرة من خطف هدف الفوز الذي كان سيؤهلها لثمن النهائي للمرة الأولى في مشاركته الخامسة في النهائيات، لكن مهدي طارمي سدد الكرة في الشباك الجانبية.

